Nikšić u polufinalu

Porto, (MINA) – Golbal klub Nikšić plasirao se u polufinale završnog rurnira Lige evropskih šampiona u portugalskom Matozinjošu. Nikšićki golbalisti savldali su danas u četvrtfinalnom meču litvanski Lajons prekidom 11:1 (4:1). Ekipa trenera Nikole Čurovića do polufinala došla je sa maksimalnim učinkom i sve četiri pobjede u grupi. Crnogorski predstavnik i na startu nokaut faze pokazao je snagu, poveo je na startu 3:0, na polovini meča vodio je 4:1, a sa dva pogotka početkom nastavka riješio je sve dileme. O defanzivnom izdanju Niksicana protiv tima koji je pod imenom Šaltinis prošle godine bio šampion Evrope najbolje govori činjenica da su neč završili bez primljenog gola iz igre. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Nikolić sa šest pogodaka, Marko Nikolić je postigao dva, a po gol Matej Ledinek, Miloš Ranitović i Velizar Obradović. Nikšić će u polufinalu, danas u 17 sati i 30 minuta, igrati sa boljim iz duela Liona i Brisela.

