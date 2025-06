Nikšić sa maksimalnim učinkom do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić sa maksimalnim učinkom, kao prvoplasirani u A grupi, plasirao se u četvrtfinale završnog turnira Lige šampiona u Matozinjošu, u okrugu Porto.

Nikšićki golbalisti slavili su protiv Old pauera 11:10, a prvo mjesto potvrdili su trijumfom u duelu sa turskom ekipom Nilufer Beledijesi 9:6.

Ekipu trenera Nikole Čurovića do pobjede protiv Finaca vodili su Nikola Nikolić sa sedam, dok su po dva gola dodali Marko Nikolić i Matej Ledinek.

U finskom timu istakao se Erki Miinala sa pet pogodaka.

Mlađi od braće Nikolić protiv turskog sastava postigao je šest golova, dok se Ledinek tri puta upisao u strijelce.

Nikšić je juče u prva dva kola bio bolji od Porta 5:4 i Brisela 15:10.

Rival crnogorskog predstavnika u četvrtfinalu, u 11 sati i 15 minuta, biće litvanski Lajons, četvrtoplasirani tim B grupe.

Za sjutra zakazani su i polufinalni dueli, dok će mečevi za konačan plasman biti odigrani u nedjelju.

