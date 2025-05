Nikšić sa dva trijumfa kroz dramu do drugog mjesta i duela sa Litvancima

Helsinki, (MINA) – Golbal klub Nikšić sa dva velika trijumfa, kao drugoplasirani, završio je nastup u grupi A na Svjetskom klupskom prvenstvu u finskom Espu.

Drugi takmičarski dan obilježile su pobjede u posljednjim sekundama protiv brazilskog Sesija 8:7 i japanskog Ivija 5:4.

Na otvaranju šampionata juče je od crnogorskog predstavnika, koji debitje na najvećoj svjetskoj sceni, bolja bila Hanza iz Roštoka 7:5.

Ekipu selektora Nikole Čurovića na startu nokaut faze sjutra očekuje duel sa litvanskim Lajonsima, trećeplasiranom ekipom B grupe.

Lajonsi su u grupi upisali po pobjedu, remi i poraz, a slabija gol razlika koštala ih je drugog mjesta.

Taj duel na programu je sjutra u devet sati i 30 minuta.

Pobjedu protiv Sesija obilježio je veliki preokret i pogodak Mateja Ledineka tri sekunde prije kraja utakmice.

Nekadašnji slovenački reprezentativac tvorac je velikog preokreta, nakon što je 20 sekundi ranije bio strijelac i izjednačujućeg pogotka.

Zanimljivo je da je brazilski sastav napad ranije imao priliku da riješi pitanje pobjednika, ali nije realizovao penal.

Nikšić je, nakon slabijeg prvog dijela u kojem je imao zaostatak od 6:3, u drugom odigrao odlično.

U odbrani nije primio gol iz igre, a u napadu je strpljivom igrom došao do velikog preokreta i pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Nikolić sa četiri, dok su po dva gola postigli Miloš Ranitović i Ledinek.

Drame nije nedostalo ni u duelu sa Ivijem, pobjednik je riješen sekund i po prije kraja, samo je ovog puta heroj bio Nikola Nikolić.

Takav epilog nije se naslućivao nakon prvog poluvremena, u kojem je crnogorski predstavnik vodio 4:0.

Prvi gol primio je u 14. minutu, nakon čega se japanski sastav vratio i poravnao na 4:4.

Japan je imao priliku da preokrene, ali je nije realizovao napad pa je mlađi od braće Nikolić dobio priliku da izraste u heroja.

On je meč završio sa tri gola, dok su se po jednom upisali Marko Nikolić i Miloš Ranitović.

Kapiten Marko Nikolić kazao je da su ostvarene dvije nevjerovatne pobjede, u uzbudljivim završnicama, u kojima su pobjednici odlučivani u posljednjim sekundama.

On je istakao da je nikšićki tim slavio protiv dva izuzetno kvalitetna tima, koji dolaze iz država koje znaju kako se osvajaju medalje na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima.

“U oba meča imali smo dosta sreće, a nju zaslužuju hrabri. Odigrali smo hrabro, požrtvovano i zaslužuli obje pobjede. Sjutra je veliki dan za naš klub, igramo četvrtfinale klupskog prvenstva svijeta. Čekaju nas Litvanci i smatram da smo u tom meču favoriti”, rekao je Nikolić.

On očekuje težak duel, ali da ne sumnja u pobjedu.

“Biće neizvjesno, ali ako smo dobili Sesi i Ivi onda i protiv Litvanaca treba da idemo na pobjedu”, rekao je Nikolić.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se: Hanza – Butarik, Sesi – Old pauers i Ivi – Instituto Athlon.

Za sjutra zakazani su i polufinalni dueli, dok će se o konačnom plasmanu odlučivati u nedjelju.

