Nikšić na finalnom turniru, sjutra protiv Porta i Brisela

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić četvrtu godinu uzastopno igraće na finalnom turniru Lige šampiona, koji će naredna četiri dana biti odigran u portugalskom Matosinjošu.

Plasman među deset najboljih izborio je kao drugoplasirani na kvalifikacionom turniru u Podgorici.

Nikšićki golbalisti igraće u A grupi sa finskim Old Pauerom, turskom ekipom Nilufer Beledijesi, Briselom iz Belgije i domaćinom turnira, ekipom Porta.

Rivali u B grupi biće Krakov iz Poljske, litvanski Lajons, francuski Lion, finska Nepaja i Hanza iz Roštoka.

Član nikšićkog tima Miloš Ranitović kazao je da je Liga evropskih šampiona iz godine u godinu sve kvalitetnije i neizvjesnije takmičenje.

“To će se i potvrditi na turniru u Matosinjošu. Učestvovaće deset ujednačenih ekipa”, rekao je Ranitović.

Govoreći o rivalima u grupi, on je istakao da će Brisel biti pojačan francuskim reprezentativcem Elijasom Unijem, jednim od najperspektivnijih golbalista, uz Poljaka Marčina Červinskog.

“Tu je uvijek nezgodni Old Pauer i novajlija u Ligi šampiona, ali klub sa mnogo iskusnih igrača i reprezentativaca Turske – Nilufer Beledijesi”, rekao je Ranitović.

On je naglasio da su očekivanja nikšićkog tima da ostane na nivou izdanja sa Svjetskog klupskog prvenstva u Espu.

“Pružili smo dobre igre u Espu i dobar plasman značio bi nam mnogo u pripremama za Evropsko prvenstvo, krajem septembra u Lahtiju. To bi nam pokazalo da smo na dobrom putu“, kazao je Ranitović.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, ekipu Nikšića očekuju dueli protiv Porta (9.00) i Brisela (13.40).

Dan kasnije rivali crnogorskom predstavniku biće Old Pauer (10.10) i Nilufer Beledijesija (14.50).

Četvrtfinalni i polufinalni dueli na programu su u subotu, dok će mečevi za konačan plasman biti odigrani u nedjelju.

Nikšić je 2022. u Roštoku, u debitantskom nastupu, igrao finale Lige šampiona, godinu kasnije bio je osmi u Viljnusu, dok je prošle godine završio kao trećeplasirani u belgijskom Blakenbergu.

Nikšićki tim u Matosinjošu, gradu u okrugu Porto, nastupiće u sastavu Goran Macanović, Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Matej Ledinek i Velizar Obradović, a predvodiće ih trener Nikola Čurović i njegov asistent Branislav Bulatović.

U delegaciji je i Milo Kastratović.

