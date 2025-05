Nikšić izgubio meč za medalju

Helsinki, (MINA) – Golbal klub Nikšić kao četvrtoplasirani završio je nastup na klupskom prvenstvu svijeta u finskom Espu.

Nikšić je danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju poražen od brazilskog Sesija 8:5.

Ekipa trenera Nikole Čurovića dobila je brazilski tim u grupi, ali je Sesi bio uspješniji u meču za pobjedničko postolje.

Presudila je veća rotacija brazilskog sastava, koji je imao više snage i koncentracije kada je bilo najpotrebnije.

Loš početak meča i tri rano primljena gola značajno su uticala na konačan ishod, iako se Nikšić vraćao i dva puta izjednačio (3:3 i 4:4).

Finiš meča potpuno je pripao brazilskom timu, koji je sa tri vezana gola došao do vođstva od 7:4 i riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u nikšićkom timu bio je Nikola Nikolić sa četiri gola, a u strijelce upisao se i Marko Nikolić.

Nikšić je debitantski nastup na svjetskom klupskom prvenstvu završio sa polovičnim učinkom – po tri pobjede i poraza.

Savladao je u grupi japanski Ivi 5:4 i Sesi 8:7 i izgubio od Hanze 7:5.

U četvrtfinalu eliminisao je litvanski Lajons 7:3, dok ka ga je od finala odvojio polufinalni poraz od brazilskog Instituta Atlon 10:1.

Selektor Nikola Čurović kazao je da na kraju, kada se podvuče crta, ne može i ne smije biti nezadovoljan.

“Biti četvrti na svijetu na svjetskom golbal prvenstvu nije mala stvar. Dolazimo iz malog grada i male države, sa skromnom bazom, ali pokušavamo da izvučemo maksimum i budemo konkurentni u Evropi i svijetu”, kazao je Čurović.

On je naglasio da je nikšićki sastav na najbolji način predstavio crnogorski sport, Paraolimpijski komitet i golbal klub Nikšić i mislim da ovaj rezultat zaslužuje pažnju i pomen”, rekao je Čurović.

On je istakao da je turnir u Espu bio u sklopu priprema za najznačajnije takmičenje ove godine – Evropsko prvenstvo A divizije u Pajulahtiju.

“Okrećemo se pripremama, ima još dosta stvari u kojima možemo da napredujemo i koje možemo da popravimo. Siguran sam da ćemo na šampionatu Evrope biti pravi”, rekao je Čurović.

Crnogorski golbal u Espu predstavljali su Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović, Velizar Obradović i Matej Ledinek, a sa klupe predvodili su ih selektor Nikola Čurović i njegov pomoćnik Branislav Bulatović.

Nastup Golbal kluba Nikšić u Espu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS