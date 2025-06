Nikšić boji od Porta i Brisela

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić sa dva trijumfa i maksimalnim učinkom završio je prvi takmičarski dan finalnog turnira Lige šampiona u portugalskom Matosinjošu, u okrugu Porto.

Nikšić je na otvaranju takmičenja u A grupi savladao domaći sastav, ekipu Porta 5:4.

Ekipu trenera Nikole Čurovića do pobjede vodio je Nikola Nikolić sa četiri gola, dok se jednom u strijelce upisao Marko Nikolić.

U portugalskom timu najbolji je bio Fabio Oliveira sa četiri gola.

Mlađi od braće Nikolić bio je junak i drugog trijumfa protiv ekipe Brisela 15:10.

Meč je završio sa devet pogodaka.

Kapiten Marko Nikolić dodao je tri gola, dva puta u strijelce upisao je Velizar Obradović, a jednom Matej Ledinek.

U belgijskom sastavu najbolji je bio Elijas Uni sa sedam pogodaka.

Nikšićke golbaliste i sjutra očekuju dva duela – sa finskim Old Pauerom (11.10) i turskom ekipom Nilufer Beledijesi u 15 sati i 50 minuta.

Četvrtfinalni i polufinalni dueli na programu su u subotu, dok će mečevi za konačan plasman biti odigrani u nedjelju.

