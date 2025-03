Nikolić novi selektor pionirske reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Trener u Košarkaškom klubu Montenergro iz Nikšića Bojan Nikolić novi je selektor muške pionirske reprezentacije Crne Gore.

Nikolić je više od 20 godina u košarci i svo vrijeme u istom klubu, kao igrač i trener.

U karijeri trenirao je više hiljada dječaka od kojih su mnogi postali profesionalni košarkaši i reprezentativci – Bojan Tomašević Janko Bulajić, Zdravko Okiljević, Jovan Miljanić, Ivan Ćorović, Rade Todorović.

Nikolić je bio i pomoćni trener u kadetskoj reprezentaciji Crne Gore koja je osvojila drugo mjesto na Prvenstvu Evrope i bila prva crnogorska košarkaška selekcija koja je učestvovala na Svjetskom prvenstvu.

Bio je član stručnog štaba juniorske reprezentacije Crne Gore 2008. godine, za koju su tada nastupali Bojan Dubljević, Vladimir Mihailović, Nemanja Radović, Filip Barović.

Nikolić je trenutno angažovan i u školi košarke Durmitor na Žabljaku.

U radu sa reprezentacijom mentor će mu biti Miloš Kovač.

