Nikola Nikolić najbolji strijelac finalnog turnira

Porto, (MINA) – Član golbal kluba Nikšić Nikola Nikolić najbolji je strijelac finalnog turnira Lige šampiona u portugalskom Matozinjošu.

Crnogorski golgeter turnir je završio sa 45 golova, jednim više od Poljaka Marcina Červinskog.

Pitanje osvajača trofeja riješeno je u direktnom duelu – u meču za treće mjesto između Nikšića i Krakova.

Uoči tog duela obojica su imala po 36 golova.

Nikolić je trijumf Nikšića doprinio sa devet golova, jednim više od Červinskog.

Njegov zlatni gol donio je crnogorskom predstavniku bronzanu medalju, a njemu trofej najboljeg strijelca.

“Drago mi je da što sam najbolji strijelac turnira. Iza tog trofeja je deset godina napornog rada. Došao sam na turnir da budem najbolji srijelac i da vodim svoj tim do jedne od medalja. Želio sam da to bude zlatna, ali ovog puta se to nije ostvarilo. Nadam se da ćemo sljedeće godine napasti zlato, jedino odličje koje nam nedostaje sa turnira Lige šampiona”, rekao je Nikolić.

