Nedeljko Vlahović i Mladost DG prekinuli saradnju

Podgorica, (MINA) – Nedeljko Vlahović nije više trener fudbalera Mladosti, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da su Mladost DG i šef sručnog štaba sporazumno raskinuli saradanju.

“Nakon godinu dana uspješne saradnje između kluba i šefa stručnog štaba Nedeljka Vlahovića došlo je do sporazumnog raskida ugovora. Ovim putem iskazujemo veliku zahvalnost šefu stručnog štaba na svemu učinjenom za klub, kao i na ostvarenim rezultatima i želimo mu sreću u daljem radu. Zahvaljujemo se na saradnji i njegovim saradnicima koji su dali veliki doprinos za klub i postignute rezultate”, piše u saopštenju kluba sa DG arene.

Vahović je Mladost predvodio do povratka u Meridinabet Prvu crnogorsku ligu.

