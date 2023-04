NBA rezultati – Majami i Njujork u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija i Njujorka plasirali su se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Majami je u petom meču prve runde plej-ofa, kao gost, nakon produžetka savladao Milvoki 128:126 i sa 4:1 u seriji izborio nastavak doigravanja za titulu.

Milvoki je uoći posljednje četvrtine imao prednost

od 16 poena (102:86), ali nije uspio da je zadrži.

Goste je do pobjede vodio Džimi Batler sa 42, Gejb Vinsent je dodao 22, dok je Bam Adebajo meč završio sa 20 poena i po deset skokova i asistencija.

Majami je tek šesta ekipa u istoriji koja je savladala prvog nosioca sa osme pozicije i prva koja je iz plej-ina dobila plej-of seriju.

U ekipi Milvokija najbolji je bio Janis Antetoumpo sa 38, Kris Midlton je meč završio sa 33, a Bruk Lopez sa 18 poena.

Njujork je kao gost savladao Klivlend 106:95 i sa 4:1 u seriji nakon deset godina ponovo izboroo polufinale plej-ofa.

Do pobjede i polufinala vodili su ga Džejlen Branson sa 23 i Ar Džej Beret sa 21 poenom, dok je Emanuel Kvikli dodao 19.

U poraženom sastavu Donovan Mičel je ubacio 28 poena.

U Zapadnoj konferenciji, pobjede Memfisa i Golden Stejta.

Memfis je savladao Los Anđeles Lejkerse 116:99 i smanjio na 3:2 u seriji.

Najzaslužniji za drugi trijumf bili su Dezmond Bejn sa 33 i Dža Morent sa 31 poenom.

U ekipi iz Los Anđelesa najbolji je bio Entoni Dejvis sa 31 košem i 19 uhavćenih lopti.

Golden Stejt je slavio protiv Sakramenta i 123:116 i poveo 3:2 u seriji.

Goste je do pobjede vodio Stef Kari sa 31 poenom, Klej Tompson je ubacio 25, Drejmond Grin 21, a Endru Vigins 20.

U Sakramentu najbolji je bio Dieron Foks sa 24, dok su Domantas Sabonis i Malik Monk dodali po 21 poen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS