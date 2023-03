NBA rezultati – Čikago bolji od Detroita

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, pobijedio je Detroit 117:115 i upisao 29. pobjedu u sezoni NBA lige.

Goste je do pobjede vodio Zek Levin sa 41 poenom, DEmar Derozan je ubacio 21, a Kobi Vajt 14.

Vučević je meč završio sa 12 poena i devet skokova.

U ekipi Detroita najbolji je bio Bojan Bogdanović sa 34, Hamidu Dialo je ubacio 19, a poen maje Džejden Ajvi 18.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Finiks 91:105

Boston – Klivlend 117:113

Majami – Filadelfija 96:119

Njujork – Bruklin 142:118

Hjuston – Memfis 99:113

Milvoki – Orlando 139:117

Oklahoma – Los Anđeles Lejkers 117:123

Portland – Nju Orleans 110:121

