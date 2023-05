NBA – Denver nastavio seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su

u Los Anđelesu ekipu Lejkersa 119:108 i poveli 3:0 u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Denver su do pobjede vodili Džamal Marej sa 37 i Nikola Jokić sa 24 poena.

U pobjedničkom timu istakao se i Kontavijus Koldvel Poup, koji je svom nekadašnjem timu ubacio 17 poena.

U ekipi Lejkersa bolji od ostalih bili su Entoni Dejvis sa 28 i Lebron Džejms sa 23 poena.

U plej-ofu igra se na četiri dobijena meča.

Lejkersi će biti domaćini i narednog meča, u noći između ponedjeljka i utorka.

