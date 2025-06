Najviše medalja za atletičare i atletičarke Mornara

Podgorica, (MINA) – Atletičari barskog Mornara najuspješniji su učesnici 39. pojedinačnog prvenstva Crne Gore za juniore i juniorke u Baru.

Barski klub, koji je bio na čelu i nakon prvog takmičarskog dana, nastup je završio sa 11 medalja, jednom više od drugoplasiranog Oriona iz Ulcinja i trećeplasiranog barskog kluba Sanja sa 8 medalja.

Tokom dvodnevnog takmičenja muška stafeta Mornara 4×100 postavila je junirski rekord Crne Gore sa rezultatom 44,19 sekundi.

Najbolji atletičar prvenstva u muškoj konkurenciji je Mihailo Roćenović iz Mornara sa pet zlatnih i jednom srebrnom, dok je kod atletičarki najbolja Anđela Đuranović, članica AK Sanja sa šest zlatnih medalja.

Šampionat je održan na Topolici, u tehničkoj organizaciji Atletskog saveza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

Nastupilo je više od 100 atletičara iz atletskih klubova: Sanja, Nikšić, Jedinstvo, Mornar, Lovćen, Rudar, Tara, Milenijum, Zeta 2012, Podgorica, Orion, Cetinje, Rastimo zdravo i Lim.

