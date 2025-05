Najuspješniji atletičari Mornara

Podgorica,(MINA) – Atletičari barskog Mornara sa 11 medalja bili su najuspješniji učesnici prvenstva Crne Gore u višebojima.

Sa devet odličja prvenstvo u Baru završili su takmičari AK Sanja, dok su po tri sakupili Lovćen i Orion.

Na šampionatu su postavljena tri rekorda Crne Gore.

Novi rekorderi Crne Gore postali su Sergej Martinović iz AK Cetinje na 100 metara za pionire (14,14) i u osmoboju za pionire sa 4596 bodova, kao i Mina Lukolić, članica AK Sanja iz Bara sa rezultatom u četvoroboju za mlađe pionirke od 1901 bod.

U konkurenciji cicibana, u troboju, najbolji su bili Damjan Jovićević (Dionis, 1111) i Jana Ćetković (Sparta, 1125), u četvoroboju, kod mlađih pionira, slavili su Viktor Jančić (Sanja, 1563) i Mina Lukolić (Sanja, 1901), a kod pionira trijumfovali su Sergej Martinović (Cetinje, 4596) u osmoboju i Anja Novaković (Sanja, 2797) u šestoboju.

Najbolji u konkurenciji mlađih juniora bili su Ilija Ćuzović (Rudar 4367) u desetoboju i Anđela Đuranović (Sanja, 3707) u sedmoju, dok su u konkurenciji juniora najbolji Mihailo Roćenović (Mornar, 3890) u desetoboju i Anabela Mujovi (Sanja, 3174) u sedmoboju.

U konkurenciji senioria titulu prvaka osvojili su Dragan Pešić (Lovćen, 4543) i Anđela Drobnjak (Jedinstvo, 4670).

Šampionat u višebojima u Baru okupio je više od 130 atletičara iz 11 atletskih klubova (Jedinstvo, Nikšić, Mornar, Sanja, Orion, Podgorica, Lovćen, Cetinje, Sparta, Dionis i Rudar).

