Najbolji pioniri i pionirke Mornara

Podgorica, (MINA) – Atletski klub Mornar, trijumfima u obje konkurencije, obilježio je 32. Ekipno prvenstvo Crne Gore za pionire i pionirke u Baru.

U konkurenciji pionira, Mornar je do prvog mjesta došao sa 3.752 boda, ispred AK Rasti zdravo iz Bara sa 2.963 i Cetinja sa 1.195 bodova.

Kod pionirki trijumfovale su atletičarke Mornara sa 5.007 bodova.

Barski klub Sanja sakupio je 4.812, dok je trećeplasirano Jedinstvo” sa 3.241 bod.

Šampionat u Baru okupio je više od 90 atletičara iz atletskih klubova Sanja, Mornar, Lovćen, Rasti zdravo, Cetinje, Podgorica, Milenijum, Dionis i Jedinstvo.

