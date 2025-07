Mrdak obezbijedio medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Strahinja Mrdak plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope u Novom Pazaru.

On je u četvrtfinalnom meču kategorije do 50 kilograma savladao reprezentativca Srbije Jovana Dimitrijevića.

Do pobjede i polufinala član BK Budva došao je jednoglasnom odlukom sudija.

“Pokazao je izuzetnu zrelost u ringu. Njegova pobjeda nije samo njegov lični uspjeh, već i rezultat timskog rada, discipline i predanosti. Veliki podstrek za sve ostale naše boksere i dolazi kao potvrda da Crna Gora ima potencijal da se ravnopravno nosi sa najboljim evropskim bokserskim nacijama”, rekao je trener reprezentacije Boško Drašković.

U polufinalu, u ponedjeljak, boriće se protiv Tigrana Kiragosjana iz Jermenine.

Drugi crnogorski predstavnik Matija Roganović nije uspio da se dokopa četvrtfinala kategorije do 80 kilograma.

Nepremostiva prepreka za člana BK Nikšić bio je Španac Efosa Igbinovia Igberese, koji je slavio odlukom sudija 4:1.

U subotu će na ring Nikola Raičević, a rival u četvrtfinalu kategorije do 48 kilograma biće mu Azerbejdžanac Ali Alijev, koji je u osmini eliminisao Petra Trajčevskog iz Sjeverne Makedonije.

Sa crnogorskim takmičarima u Novom Pazaru, osim Draškovića, su i treneri Slavko Mrdak i Sergej Kudravcev.

Šampionat je okupio 164 takmičara iz 19 država.

