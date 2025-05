Mrdak i Roganović u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Strahinja Mrdak i Matija Roganović plasirali su se u polufinale i obezbijedili bronzane medalje na međunarodnom juniorskom turniru “Hejdar Alijev” u Bakuu.

U četvrtfinalu nastup je završio je Luka Otašević.

Mrdak je u četvrtfinalnom meču kategorije do 50 kilograma savladao Uzbekistanca Žavohira Govmidinova.

Član Bokserskog kluba Budva u osmini finala eliminisao je Gruzijca Dimitrija Beraja.

Za plasman u finale boriće se protiv Rusa Mihaila Šaripova.

Roganović je nastup u polufinalu kategorije do 80 kilograma izborio pobjedom protiv domaćeg borca Elvina Ahmadlija, jednoglasnom odlukom sudija.

Prethodno je u osmini finala eliminisao Kazahstanca Adila Medelkahanana.

Rival u polufinalu biće mu Umarjov Nazarov iz Uzbekistana.

Otašević nije uspio da se domogne polufinala, pošto ga je u četvrtfinalnoj borbi, kategorije do 46 kilograma, pobijedio Rus Mukhamad Useinov.

Četvrtfinalne mečeve sjutra će odraditi Nikola Raičević do 48 i Andrija Nikitović do 52 kilograma.

Sa crnogorskim bokserima u Bakuu borave i trojica trenera Boško Drašković, Slavko Mrdak i Petar Marčić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS