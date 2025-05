MPCFL: Trijumf Budućnosti, Dečić i Petrovac bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti upisali su novi trijumf, dok je duel Dečića i Petrovca završen bez pobjednika u pretposljednjem, 35. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost, koja je ranije osigurala titulu, pobijedila je u Bijelom Polju ekipu Jedinstva 3:1.

Domaćin je došao u vođstvo golom Meda Jukovića u osmom minutu.

Izjednačio je Andrej Kostić u 14 , a potpuni preokret režirao je Dragan Grivić u 62. minutu.

Konačan rezultat postavio je Andrija Bulatović u 69. minutu.

Pobjendika nije bilo u Tuzima, u duelu Dečića i Petrovca, koji je završen 1:1.

Dečić je poveo golom Augusta u 70. minutu.

Bod gostima donio je Dejan Boljević u 87. minutu.

Jezero je u Beranama pobijedio Sutjesku 2:0 i kolo prije kraja osiguralo baraž za opstanak u ligi.

Slavilo je golovima Milivoja Raičevića u 8. minutu i Đorđa Maksimovića u 86. minutu.

Pobjeda Jezera i zvanično je Otrant-Olimpik poslalo u Drugu ligu, uprkos pobjedi protiv Arsenala od 4:1.

Otrant su do pobjede vodili Valentin Rudović u 5, Halil Muharemović u 9, Balša Mrvaljević u 24. i Ajumu Nišimura u 90. minutu.

Jedini pogodak za Arsenal postigao je Armin Imamović u 67. minutu.

Važna tri boda osvojio je i Mornar, koji je u Baru savladao Bokelj 4:1.

Slavio je golovima Kotara Kišija u 25. i 39. i Balše Sekulića u 35. i 52. minutu.

Jedini pogodak za Bokelj postigao je Eiki Mori u 63.minutu.

Budućnost, nakon 35. kola, ima 84 boda, 24 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska je treća sa 50, na četvrtom mjestu je Dečić sa 47, dok je peti Bokelj sa 44 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS