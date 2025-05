MPCFL: Sjutra utakmice 34. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice 34. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige biće odigrane sjutra.

Budućnost, koja je ranije osigurala titulu, ugostiće Jezero, Petrovac će na stadionu Mitar Mićo Goliš, biti domaćin Bokelju, dok će se u Tuzima sastati Dečić AdmiralBet i Jedinstvo-Franca.

U Tivtu rivali će biti Arsenal i Mornar, dok će se u Nikšiću sastati Sutjeska i Otrant-Olimpik.

Svi mečevi počeće u 17 sati i 30 minuta.

Budućnost, nakon 33. kola, ima 81 bod, 22 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska je treća sa 47, na četvrtom mjestu je Dečić sa 45, dok su po 41 bod osvojili Jedinstvo i Bokelj.

