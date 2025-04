MPCFL: Sjutra utakmice 30. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 30. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Vodeća Budućnost imaće priliku da već sjutra, šest kola prije kraja, osvoji šampionski trofej.

Lideru šampionata neophodno je da ostvari bolji rezultat od drugoplasiranog Petrovca.

Budućnost bi se pobjedom protiv Arsenala, u 19 sati pred svojim navijačima, domogla trofeja ukoliko Petrovac remizira protiv Sutjeske (15).

Podgoričkom timu biće dovoljan i bod ukoliko Petrovac bude poražen pred svojim navijačima.

Za 16 sati zakazani su dueli Jezera i Otranta, odnosno Jedinstva i Mornara, dok će u 18 početi meč između Dečića i Bokelja.

Budućnost je vodeća na tabeli MPCFL sa 69 bodova i ima 17 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska je treća sa 40, Arsenal je osvojio 38, a po bod manje Dečić, Mornar i Bokelj, koji ima i utakmicu manje.

