MPCFL: Sjutra mečevi 31. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice 31. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) biće odigrane sjutra.

Vodeća Budućnost igraće u Kotoru, u 19 sati, protiv Bokelja.

Podgorički tim bi pobjedom, bez obzira na ishode ostalih utakmica, pet kola prije kraja osigurao šampionski trofej.

Za 14 sati zakazan je duel Arsenala i Sutjeske u Tivtu, dok će tri sata kasnije početi utakmice između Jezera i Petrovca, Otrant-Olimpika i Jedinstva i Mornara i Dečića.

Budućnost je vodeća na tabeli MPCFL sa 72 bodova i ima 17 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska i Dečić osvojili su po 40, Arsenal je sakupio 38, a po bod manje Mornar i Bokelj, koji ima i utakmicu manje.

