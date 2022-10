MPCFL rezultati – Sutjeska ubjedljiva, slavio i Dečić

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske ostvarili su ubjeldjivu pobjedu, a po tri boda u desetom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige osvojili su i Dečić, Rudar i Arsenal.

Sutjeska, koja brani trofej, savladala je u Nikšiću bjelopoljsko Jedinstvo Franca 5:0.

Nikšićki tim do šeste pobjede ove sezone vodili su Tajron Konrad golovima u 10, 42, 54. i 83. i Novica Eraković u 51. minutu.

Dečić, koji sa Sutjeskom dijeli čelnu poziciju na tabeli, slavio je na Kampu Fudbalskog saveza protiv barskog Mornara 3:1.

Ekipa iz Tuzi povela je golom Fatosa Bećiraja u sedmom minutu.

Izjednačio je Demir Škrijelj u 18, a novo vođstvo Dečiću donio je Andrej Bajović u 82. minutu.

Konačan rezultat, za šesti trijumf Dečića, postavio je Boris Cmiljanić u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Rudar je u Pljevljima slavio protiv plavskog Jezera 2:1, golovima Ognjena Gaševića u 5. i 81. minutu.

Jedini pogodak za Jezero postigao je Armin Bošnjak u 49. minutu.

Pobjedu u gostima zabilježio je tivatski Arsenal protiv Petrovca 2:1.

Novajlija u društvu najboljih do pete pobjede ove sezone došao je golovima Hulijana Montenegra u 23. i Borisa Došljaka u 76. minutu.

Konačan rezultat postavio je Mamadu Mendi u trećem minutu sudijske nadokande.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 15 sati na Gradskom stadionu sastaće se Budućnost i Iskra.

