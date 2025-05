MPCFL: Prekid na DG areni, Mornar izborio opstanak

Podgorica, (MINA) – Duel fudbalera Budućnosti i Dečića, u posljendjem kolu Meridianbet Prve crnogorske lige, prekinut je početkom drugog poluvremena zbog nereda navijača podgoričkog kluba.

Sudija Miodrag Đukanović je, nakon nekoliko upozorenja da navijači Podgoričana ne ubacuju pirotehniku na teren, odlučio da u 53. prekine utakmicu na DG areni.

Budućnost je ranije osigurala titulu, koja joj je uručena uoči početka meča.

Važne bodove osvojio je Mornar, koji je trijumfom u Petrovcu 2:0 izborio opstanak.

Do bodova spasa došao je golovima Balše Sekulića u 14. i 40. minutu iz jedanaesterca.

Prvoligaški status sačuvalo je i Jedinstvo, koje je u Nikšiću igralo sa Sutjeskom 3:3.

Trostruki strijelac za Sutjesku bio je Ivan Vukčević u 3, 10. i 72. minutu, dok su za Jedinstvo pogađali Armin Bošnjak u 39, Žarko Korać u 53. i Takeru Komija u 80. minutu.

Opstanak će kroz baraž pokušati da izbore Arsenal i Jezero, čiji je međusobni duel u Tivtu završen 0:0.

U oproštaju od društva najboljih Otrant-Olimpik je kao gost savladao Bokelj 5:1.

Slavio je golovima Valentina Rudovića u 17, 26. i 56, Halila Muharemovića u 53. i Stefan Filipović u 87. minutu.

Arsenal će u baražu igrati protiv Lovćena, dok Jezero čeka okršaj sa Rudarom.

