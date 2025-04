MPCFL: Pobjede Arsenala i Jezera, neriješeno u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Arsenala i Jezera upisali su pobjede, dok je remijem završen duel u Kotoru, u 29. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Arsenal je u Tivtu pobijedio ekipu Dečića iz Tuzi 1:0, pogotkom Neđeljka Kovinića u 47. minutu.

Tivatski tim se drugim uzastopnim trijumfom, ukupno desetim ove sezone, probio na četvrto mjesto.

Važan trijumf u borbi za opstanak ostvarilo je Jezero, koje je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladalo Mornar 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Mihailo Perović u 37. minutu iz jedanaesterca.

Plavski sastav od 66. minuta igrao je sa igračem manje, nakon što je dva žuta kartona dobio Imran Redžepagić.

Pobjednika nije bilo u duelu Bokelja i Jedinstva, koji su u Kotoru igrali 1:1.

Vođstvo gostima donio je Žarko Korać u 73. minutu iz jedanaesterca.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat, samo tri minuta kasnije, Dejan Perović iz jedanaesterca.

U 18 sati počeće duel Otrant-Olimpika i Petrovca.

U premijernom meču Budućnost je juče kao gost savladala Sutjesku 3:1.

