MPCFL: Jezero zaustavilo šampiona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su danas na DG areni od plavskog Jezera 3:2, u 34. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost, koja je ranije osigurala trofej, prekinula je seriju od 20. mečeva bez poraza.

Plavski tim je zabolježio osmu pobjedu i napravio odlučujući korak ka baražu za opstanak.

Gosti su, golovima Mihaila Perovića, u 7. i 11. minutu poveli 2:0.

Smanjio je Dragan Grivić u 34, a pitanje pobjednika riješio je Mitar Ćuković u 70. minutu.

Bokelj je kao gost savladao Petrovac 1:0, golom Velizara Janketića u 10. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću savladala Otrant-Olimpik 2:0, a strijelac oba gola bio je Vasko Kalezić u 59. i 76. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Arsenala i Mornara, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Japanac Kotaro Kiši doveo je Barane u vođstvo u 46. minutu.

Konačan rezultat postavio je Irfan Šahman u 72. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Dečića i Jedinstva, koji su u Tuzima igrale 2:2.

Bjelopoljski sastav poveo je golom Žarka Koraća u 36. minutu.

Sa dva gola Asmira Kajevića u 42. i 65. domaćin je je preokrenuo na 2:1, ali je Korać svojim drugim pogotkom poravnao i svom timu donio bod.

Budućnost, nakon 34. kola, ima 81 bod, 22 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska je treća sa 50, na četvrtom mjestu je Dečić sa 46, dok je peti Bokelj sa 44 boda.

