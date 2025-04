MPCFL: Dečić salavio u Baru, neriješeno u Beranama i Tuzima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su na na DG areni barski Mornar 2:0, u utakmici 31. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Ekipu iz Tuzi do desete pobjede vodili su Draško Božović u 65. i Ibrahim Endiaj u 83. minutu.

Jezero i Petrovac igrali su Beranama neriješeno 1:1.

Vođstvo plavskom timu donio je Mihailo Perović u 8. minutu.

Konačan rezultat postavio je Vladan Kordić u 33. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Otrant Olimpika i Jedinstva, koji su u Tuzima igrali 2:2.

Ekipa iz Ulcinja povela je golom Stefana Vica u 20. minutu.

Brandao je u 30. izjednačio na 1:1, a Jedsinstvo je povela autogolom Stefana Filipovića u 54. minutu.

Bod domaćinu donio je Halil Muharemović u 76. minutu.

Bez pobjednika završen je i duel Arsenala i Sutjeske, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Gosti su poveli golom Aleksandra Desančića u 36. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Šaleta Kordić u 81. minutu.

Vodeća Budućnost igraće u Kotoru, u 19 sati, protiv Bokelja.

Budućnost je, zahvaljujući remiju Petrovca, obezbijedila titulu prvaka.

