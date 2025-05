MPCFL: Budućnost ubjedljiva, remi Dečića, slavili i Petrovac, Sutjeska i Jedinstvo

Podgorica, (MINA) – Budućnost, koja je osigurala titulu, ostvarila je novu pobjedu, slavili su i Petrovac, Sutjeska i Jedinstvo, dok je bez pobjednika završen duel Dečića i Otranz-Olimpika, u 32. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je na DG areni savladala barski Mornar 3:0, golovima Ivana Bulatovića, Ivana Bojovića u 73. i Andreja Camaja u trećem minutu sudijske nadoknade.

Mornar je finiš odigrao sa igračem manje, nakon što je u 83. minutu isključen Đorđije Pavličić.

Petrovac je pred svojim navijačima slavio protiv Arsenala 2:0, golovima Adnana Bašića u 64. i Alekse Golubovića u 79, dok je Aleksandar Desančić u 60. minutu donio pobjedu fudbalerima Sutjeske u duelu sa Bokeljom 1:0.

Minimalnu pobjedu upisalo je i Jedinstvo, koje je u Bijelom Polju savladalo Jezero 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Arsenije Čepić u 52. minutu.

Jedinstvo je meč završilo sa igračem manje, nakon isključenja Ognjena Obradovića.

Bjelopoljski tim vezao je četvrti meč bez poraza i pobjegao iz zone baraža, sa bodom više od Mornara, koji je peti uzastopni poraz u ligi.

Bitan bod u borbi za baraž osvojio je Otrant-Olimpik, koji je u gostima igrao sa Dečićem 2:2.

Dečić je, golovima Draška Božovića u 29. i Vuka Strikovića u 46. minutu poveo 2:0.

Autogolom Ibrahima Endijaja u 63. gosti su smanjili na 2:1, a konačan rezultat postavio je Balša Mrvaljević u 74. minutu.

Vodeća Budućnost, nakon 32. kola, ima 78 bodova, 19 više od drugoplasiranog Petrovca.

Dečić i Sutjeska osvojili su po 44, dok je Bokelj peti sa 40 bodova.

