MPCFL: Budućnost slavila u Ulcinju, pobjede Sutjeske i Jedinstva

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su pobjedu, a po tri boda u 33. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) ostvarile su i ekipe Sutjeske i Jedinstva.

Budućnost, koja je ranije obezbijedila titulu, savladala Otrant-Olimpik 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Andrej Camaj u sedmom minutu.

Sutjeska je u Baru slavila protiv Mornara 2:0, golovima Igora Pajovića u 21. i Balše Toškovića u 47. minutu i tom pobjedom osamila se na trećem mjestu.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo Petrovac 2:1 i 11. trijumfom pobjeglo od zone baraža.

Domaći sastav do pobjede vodili su Mirza Idrizović u 27. i Žarko Korać u 90. minutu.

Jedini pogodak za Petrovac postigao je Nemanja Carević u 38. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Jezera i Dečića, koji su u Beranama igrali 1:1.

Goste je u vođstvo doveo Augusto Čagaz u 59. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Đorđe Maksimović u 80. minutu.

Bez pobjednika završen je i duel Bokelja i Arsenala u Kotoru 1:1.

Gosti su poveli pogotkom Abdelsameda Abdulahija u 13. minutu.

Bod gostima donio je Velizar Janketić u 78. minutu.

Vodeća Budućnost, nakon 32. kola, ima 81 bod, 22 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska je treća sa 47, na četvrtom mjestu je Dečić sa 45, dok su po 41 bod osvojili Jedinstvo i Bokelj.

