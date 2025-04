MPCFL: Bokelj pobijedio u Beranama

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokelja pobijedili su danas u Beranama plavsko Jezero 2:0, u odgođenom meču 28. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Kotorani su, nakon dva vezana poraza, upisali 12. trijumf i pobjegli iz zone baraža.

Jezero je propšustilo priliku da se udalji od posljednjeplasiranog Otranta.

Na pet kola do kraja ima tri boda više od Otranta.

Bokelj je do pobjede došao golovima Dejana Perovića u 2. i Vladimira Silađija u 36. minutu.

Liga se nastavlja u nedjelju, kada će se u utakmicama 32. kola sastati: Sutjeska – Bokelj, Jedinstvo Franca – Jezero, Budućnost – Mornar, Petrovac – Arsenal i Dečić Admiralbet – Otrant-Olimpik.

