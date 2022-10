Mornar bolji od Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu Zadra (100:91) u utakmici drugog kola Admiralbet ABA lige.

Barane je do pobjede predvodio sjajni Deron Rasel, koji je sa 47 poena oborio rekord po broju pogodaka u jednoj utakmici ABA lige.

Dosadašnji rekord po broju poena držao je Vladimir Mihailović sa 46 poena.

Za Barane Marko Pecarski upisao je 13 poena i 17 skokova, a Antonio Vranković i Džastin Pirs postigli su po 11 poena.

Kod poraženih najefikasniji je bio Luka Božić sa 34 poena i četiri skoka.

Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Podgorici zagrebačku Cibonu (97:84), a Mega je na domaćem parketu poražena od Igokee (87:76).

Budućnost i Crvena Zvezda odigraće sjutra derbi kola od 18 sati.

