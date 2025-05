Mornar 7 prvi finalista Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Mornara prvi su finalisti Kupa Crne Gore.

Mornar je danas u Bemaks areni, u polufinalnom meču završnog turnira, savladao pljevaljski Rudar 28:23 i prvi put u klupskoj istoriji izborio plasman u finale Kupa.

Barski tim do pobjede i finala vodio je Božidar Nikočević je sa sedam golova.

Istakao se i golman Filip Junković sa 12 odbrana.

U ekipi iz Pljevalja najefikasniji je bio Andrija Jokić sa sedam golova, dok je Dejan Čolović imao 15 odbrana.

Rival Mornara u finalu biće bolji iz duela Lovćena i Budvanske rivijere, koji je zakazan za 18 sati.

