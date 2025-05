Mladost slavila protiv Ibra, Igalo ubjedljivo protiv Koma

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti, koji su ranije osigurali prvo mjesto, savladali su Ibar 4:0, u posljendjem, 36. kolu Druge crnogorske lige.

Novi prvoligaš slavio je na stadionu OFK Titograda golovima Lazara Kneževića u 38, 45. i 56. i Igora Vukčević u 58. minutu.

Igalo je pred svojim navijačima bilo ubjedljivo protiv Koma 8:0.

Domaći sastav do pobjede vodili su Hurtado u 5. i 61, Vuk Matejić u 7, Aldin Adžović u 12. i 90, Ognjen Rolović u 71, Jasmin Muhović u 80. i Ognjen Pavićević u drugom minutu sudijske nadoknade.

Kao gost slavila je Iskra, koja je na Kampu Fudbalskog saveza savladala Lovćen 4:3, golovima Jovana Perišića u 52, Pavla Pavićevića u 60, Marka Šćepanovića u 63. i Filipa Perović u 86. minutu.

Domaći teren odbranio je Grbalj, koji je u radanovićima pobijedio Podgoricu 4:3.

Slobodan je bio Rudar.

Mladost će naredne sezone igrati u Prvoj ligi, a kroz baraž pokušaće da joj se pridruže Rudar i Lovćen.

