Mladost ponovo prvoligaš

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti novi su članovi Meridianbet Prve crnogorske lige.

Mladost je danas na DG areni, u 32. kolu Druge crnogorske lige, savladala Igalo 2:0 i četiri kola prje kraja osigurala povratak u društvo najboljih.

Lidera šampionata do 20. pobjede vodili su Marko Kažić u 42. i Lazar Knežević u 86. minutu.

U duelu timova koji su kandidati za baraž, Lovćen je danas na Starom arerodrpmu savladao Rudar 2:0.

Lovćen je do pobjede, 13. ove sezone, došao golovima Bojana Pavićevića u 43. i Hinate Sakamakija u drugom minutu sudijske nadoknade.

Za sjutra, u 15 sati i 30 minuta, zakazani su dueli Iskre i Koma, odnosno Ibra i Podgorice.

U ovom kolu slobnodni su fudbaleri Grblja.

