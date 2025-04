Mladost bolja od Podgorice

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas na DG areni ekipu Posdgorice 2:0, u 26. kolu Druge crnogorske lige.

Lider šampionata upisao je četvrtu uzastopnu, ukupno 18. pobjedu, ove sezone.

Mladost je do pobjede došla golovima Igora Vukčevića u 10. i Lazara Kneževića u 60. minutu.

Mladost je vodeća sa 60 bodova i ima 13 više u odnosu na drugoplasirani Rudar.

Podgorica je pretposljednja sa 23 boda.

Mladost u narednom kolu igra sa Lovćenom, dok Podgoricu čeka gostovanje Rudaru.

