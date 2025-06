Mladost 23. juna počinje pripreme, angažovano pet pojačanja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti, povratnici u Meridianbet Prvu crnogorsku ligu, pripreme za novu sezonu počeće 23. juna, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da su ekipu sa DG arene, u pauzi između dva šampionata, pojačali Rodrigo Faust iz Petrovca, Dušan Vuković iz Hebara, Davor Kontić iz Jezera, Augusto Kordoba iz Igala i Nikola Pavlićević iz Podgorice.

Klub je produžio saradnju sa Anđelkom Jovanovićem i mladim reprezentativcima Lazarom Kneževićem i Matijom Badnjarem.

Klub su napustili Ljubomir Pejović, Miloš Zečević, Marko Kažić, Branislav Kocic i Petrović Luka.

“Zahvaljujemo im se na doprinosu koji su dali za povratak u Prvu lifu i želimo im sreću u nastavku karijere”, stoji u saopštenju.

