Mladi vaterpolisti za peto mjesto

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Zagrebu.

Izabranici Aleksandra Aleksića savladali danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta selekciju Grčke, nakon boljeg izvođenja peteraca 21:20.

Utakmica je u regularnomtoku završena neriješeno 13:13.

U meču sa puno preokreta u regularnom dijelu, Crna Gora je do trijumfa došla tek u devetoj seriji peteraca.

Odlučujući penal pogodio je Nebojša Petrović.

U penal seriji su po dva puta bili precizni Srđan Janović, Radivoj Radanović i Nebojša Petrović, a po jednom Danilo Stupar i Danilo Dragović.

Crna Gora će u posljednjem kolu, sjutra u 17 sati i 30 minuta, igrati sa Srbijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS