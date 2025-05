Mladi vaterpolisti Primorca prvaci Regionalne lige

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobjednici su Regionalne lige u konkurenciji igrača do 12 godina.

Primorac je na turniru Šapcu, nakon tri kola, bio četvrti u grupi B, sa pobjedom nad Šapcem 12:11 i porazima od Partizana 11:7 i Mladosti iz Zagreba 10:8.

U nokaut fazi odigrali su bez greške i upisali tri trijumfa.

U četvrtfinalu su bili bolji od Mladosti iz Bijele 13:8 (3:2, 4:1, 1:2, 5:3), dok su u polufinalu savladali zagrebačku Mladost 14:9 (4:4, 1:2, 4:1, 5:2).

U finalnom meču revanširali su se i Partizanu za poraz u grupnom dijelu – 7:5 (1:3, 1:0, 2:0, 3:2).

U talentovanom sastavu, koji kao trener vodi Nikola Mršulja, najveći učinak, posebno u polufinalu i finalu, imao je Relja Gopčević.

On je u polufinalnom duelu postigao šest, a u finalnom tri gola i sa 19 pogodaka bio najefikasniji igrač Primorca na turniru.

