Mladi vaterpolisti na SP u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, nastupiće na Svjetskom prvenstvu koje će od 14. do 21. juna biti odigrano u Zagrebu.

Crnu Goru će na tom takmičenju predstavljati Radivoj Radanović, Tadija Matijašević, Nikola Petrović, Meldin Hadžić, Danilo Stupar (Jadran m:tel), Draško Samardžić, Milan Nikaljević, Tim Perov, Srđan Janović (Primorac), Nebojša Petrović, Ivan Marković, Andrija Bjelica (Cattaro), Ilija Kojičić, Danilo Dragović (Budva Budvanska rivijera) i Danilo Rajević (Stari grad).

U stručnom štabu reprezentacije su treneri Aleksandar Aleksić, Draško Brguljan i Marko Gopčević, doktor Željko Pejaković i video analitičar Vasko Vučković.

Crnogorski vaterpolisti završne treninge za šampionat svijeta obaviće u Trebinju sa reprezentacijama Australije i Njemačke.

Crna Gora će u prvoj fazi prvenstva igrati u grupi A protiv Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i Hrvatske.

Prvi rival je Mađarska, 14. juna u 17 sati i 30 minuta, dan kasnije je duel protiv Hrvatske (19), dok se grupna faza zatvara 20. juna duelom protiv SAD (17.30).

Grupu B na Svjetskom prvenstvu čine Grčka, Srbija, Italija i Španija.

Ostalih 12 reprezentacija podijeljene su u četiri grupe sa po tri tima.

U grupi C su Brazil, Njemačka i Južna Afrika, grupu D čine Kazahstan, Iran i Novi Zeland, grupu E Kolumbija, Argentina i Australija, a grupu F Kanada, Čile i Singapur.

Po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će treća i četvrta selekcija iz grupa A i B razigravati za prolaz među osam najboljih sa timovima iz grupa C, D, E i F.

