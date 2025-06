Mladi vaterpolisti bolji od Njemačke, u četvrtfinalu protiv Španije

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crna Gora plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina u Zagrebu.

Crna Gora je, nakon tri poraza u grupi, u prvom nokaut meču bila bolja od Njemačke 11:10 (3:2, 4:4, 2:1 i 2:3).

Rival crnogorskim vaterpolistima u četvrtfinalu, sjutra u 17 sati i 30 minuta, biće Španija.

U neizvjesnom duelu sa Njemcima, crnogorski tim je korak ka pobjedi napravio krajem druge i početkom treće četvrtine, kada je golovima Srđana Janovića, Milana Nikaljevića i Nikole Petrovića od 6:6 serijom 3:0 poveo 9:6.

Mlade “ajkule” su bezbjednu razliku održavale do finiša, ali se Njemačka nije predala, pa je dva minuta prije kraja smanjila na minus jedan (11:10).

Imala je Njemačka i napad za izjednačenje, odbranila se Crna Gora i sačuvala prednost.

Dvostruki strijelci bili su Tadija Matijašević, Milan Nikaljević i Tim Perov, dok su po gol postigli Draško Samardžić, Srđan Janović, Meldin Hadžić, Nikola Petrović i Nebojša Petrović.

Istakao se i Danilo Rajević sa 11 odbrana.

