Mlađi omladinci na turnitu Lige nacije

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore naredne sedmice imaće premijerni nastup u novoformiranoj UEFA Ligi nacija za taj uzrast.

Selektor Radovan Kavaja za nastup na tom mini turniru, koji će biti odigran u okviru Lige B, pozvao je 20 igrača.

Na spisku su golmani – Simon Sošić (Budućnost) i Edin Lekić (Jezero);

odbrana – Aleksa Perišić, Novak Fatić, Lazar Popović, Andrija Anđelić (Budućnost), Đorđe Fabris, Stefan Delić (Budva) i Petar Sekulović (OFK Titograd);

vezni red – Viktor Bubanja (Budva), Petar Vujović, Jovan Anđić (Budućnost), Vuk Pavićević (Mladost DG), Petar Ražnatović, Viktor Lesjak (Arsenal) i Vesko Čukić (Crvena zvezda, Srbija);

napad – Matija Jovanović, Petar Jašović (Budućnost), Andrija Vukoje (Inter, Italija) i Marko Popović (Podgorica).

Na mini turniru, koji će se igrati u Crnoj Gori, nastupiće i selekcije Estonije i Letonije.

Prvoplasirana reprezentacija izboriće plasman u Ligu A, odnosno biće za rang bliža plasmanu na završni turnir Evropskog prvenstva.

Okupljanje crnogorskih fudbalera zakazano je za 30. maj u 14 sati.

