Mladi košarkaši poraženi od Letonije

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Letonije 74:68, u trećem kolu B grupe Evropskog prvenstva B divizije u Jerevanu.

To je prvi poraz crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon dva startna poraza Estonije i Jermenije.

Naefikasniji u crnogorskoj reprezentaciji, koja je bila oslabljena danas neigranjem Luke Đurovića, bio Lazar Mirotić sa 12, Stefan Perović je dodao 11, a poen manje Marko Radunović i Petar Radonjić.

Crna Gora je u narednom kolu slobodna, a sljedeći meč odigraće u srijedu protiv Republike Irske.

