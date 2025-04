Mlađi kadeti poraženi i od Austrije

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od Austrije 2:1, u razigravanju za plasman od petog d osmog mjesta na turniru u Italiji.

To je drugi poraz crnogorske selekcije, nakon što je u grupi izgubila i od Rumunije 2:0.

Turnir je otvorila pobjedom protiv Saudijske Arabije 4:0.

Crna Gora će u nastavku turnira igrati protiv Velsa za sedmo mjesto, 1. maja u 11 sati.

Austrija je rano došla do vođstva, u šestom minutu Marius Tojfel dobro je reagovao nakon lopte Matijasa Hartla.

Prednost je povećao Dijego Lobos tri minuta prije kraja prvog poluvremena.

U nastavku je viđena bolja igra crnogorske selekcije, Aleksa Caušević je pokušao u 61. minutu poslije akcije sa Lukom Vušurovićem, dok je tri minuta kasnije Miloš Laković šutirao preko gola.

Jedini gol za Crnu Goru postigao je Danilo Kisić u 67. minutu, nakon asistencije Vušurovića.

Selektor Vladan Savić kazao je da je meč počela ekipa koja je do sada imala manju minutažu.

“Jednostavno, nijesu ušli u utakmicu kako treba, što nas je i koštalo dva gola iz dvije individualne greške. U drugom poluvremenu smo napravili nekoliko izmjena, što je rezultiralo mnogo boljim odnosom i samom igrom. Na taj način smo imali inicijativu, stvarali šanse, uspjeli da smanjimo rezultat, što je ipak bilo nedovoljno da se izbjegne poraz”, rekao Savić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS