Mladi fudbaleri neriješeno sa Turskom

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Istanbulu, u prijateljskom meču, sa Turskom 1:1.

Domaćin je poveo golom Baraza Gezeka, koji je u 82. minutu iskoristio asistenciju Alija Habesolua.

U prvom minutu sudijske nadoknade Nikola Medojević je udarcem sa petnaestak metara matirao čuvara mreže domaćih i postavio konačan rezultat.

Najbolje šanse crnogorski tim imao je u prvom dijelu – Viktor Đukanović je promašio otvoren šut ka golu, Vladimir Perišić je imao opasan pokušaj glavom, dok je zaprijetio i Medo Juković nakon presinga na odbranu protivnika.

Selektor Goran Perišić kazao je da su crnogorski fudbaleri odigrali taktički zrelu utakmicu protiv ozbiljnog protivnika.

“Tokom prvog poluvremena bili smo apsolutno ravnopravan rival i promašili nekoliko izglednih prilika za postizanje gola. U drugom poluvremenu smo bili u dosta podređenijem položaju, jer je domaćin pritisnuo, a mi izgubili igru koju smo imali u prvom dijelu. Čestitao bih svojim igračima na pokazanoj želji i karakteru na veoma teškom gostovanju, kazao je Perišić.

Crnogorska selekcija za tri dana igra još jedan prijateljski meč, u Bakuu će gostovati Azerbejdžanu (18.00).

