Mlada reprezentacija protiv SAD-a, Mađarske i Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina igraće u A grupi sa selekcijama Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i Hrvatske, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat je na programu od 14. do 21. juna u Hrvatskoj.

U grupi B igraće Grčka, Srbija, Italija i Španija.

Ostalih 12 reprezentacija podijeljene su u četiri grupe sa po tri tima.

U grupi C su Brazil, Njemačka i Južna Afrika, grupu D čine Kazahstan, Iran i Novi Zeland, grupu E Kolumbija, Argentina i Australija, a grupu F Kanada, Čile i Singapur.

Najbolje dvije selekcije iz grupa A i B direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će treća i četvrta selekcija iz grupa A i B razigravati sa prolaz među osam najboljih sa timovima iz grupa C, D, E i F.

