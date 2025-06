Mlada reprezentacija počela pripreme za B prvenstvo Evrope

Podgorica, (MINA) – Mlada muška košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Nikšiću i počela pripreme za B prvenstvo Evrope, koje će od 11. do 20. jula biti odigrano u Jerevanu.

Selektor Dušan Dubljević pozvao je 17 igrača.

POčetak priprema propustiće igrači SC Derbija, koji će se priključiti selekciji nakon završetka klupskih obaveza.

Na spisku selektora Dubljevića su: Lazar Čarapić (Šušanj/Mediteran), Lazar Mirotić (Dečić), Luka Đurović (SC Derby), Boško Đukanović (Jedinstvo), Andrija Vujičić (Podgorica Bemax), Aljoša Drašković (Podgorica Bemax), Vasilije Todorović (SC Derby), Vasilije Ivančević (Lovćen), Mašan Jovanović (Lovćen), Petar Radonjić (Podgorica Bemax).

Pozvani su i Tarik Bicić (SAD), Pavle Strugar (Slovenija), Milorad Brajović (SAD), Stefan Perović (Danilovgrad), Šefćet Bećiragić (Njemačka), Marko Pavlović (Sunrise Christian Academy) i Miloš Joksimović (Italija).

Mlada reprezentacija prošle godine ispala je iz elitnog ranga, pa će ovog ljeta biti u B diviziji.

Takmičiće se u B grupi, u kojojsu još Irska, Jermenija, Estonija i Letonija.

U stručnom štabu Dubljevića su treneri Žarko Dragićević i Radojica Petrić, tim menadžer Boris Jeknić, kondicioni trener Milivoje Đurđić i fizioterapeuti Danilo Dedović i Matija Medojević.

