Minimalan trijumf Jezera, bez golova u duelu Lovćena i Arsenala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera pobijedili su u Beranama ekipu Rudara iz Pljevalja u prvom meču baraža za popunu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Odlučujući pogodak postigao je Mihailo Perović u 27. minutu.

U drugom baraž duelu Lovćen i tivatski Arsenal igrali su na DG areni 0:0.

Revanš utakmice na programu su u srijedu.

Uspješniji timovi iz baraž dvomeča naredne sezone igraće u Prvoj ligi.

