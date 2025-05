Minesota ubjedljiva protiv Oklahome

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Minesote pobijedili su Oklahomu 143:101 i smanjili na 2:1 u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

To je četvrta najubedljivija pobjeda u istoriji finalnih serija konferencija!

Minesotu su do pobjede vodili Entoni Edvards sa 30 i Džulijus Rendl sa 24 poena.

U poraženom sastavu po 14 poena ubacili su Šej Gildžes- Aleksander i Ejdžej Mičel.

naredna utakmica na programu je u utorak, u dva sata i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu u Minesoti.

Serija se igra na četiri pobjede.

Pobjednik će u velikom NBA finalu igrati protiv Njujorka ili Indijane.

Prva dva meča na Istoku pripala su Indijani.

