Milenković zlatni i na 50 metara delfin

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivač Miloš Milenković osvojio je zlatnu medalju na 50 metara delfin na Igrama malih zemalja Evrope u Andori.

Do zlatnog odličja došao je u vremenu 23,78 sekundi, što je samo stotinku sporije od rekorda Igara koji je isplivao u polufinalu.

To je njegova druga zlatna medalja u Andori, nakon što je juče bio najbrži i na 100 delfin.

