Milan Jakšić osvojio Taru

Podgorica, (MINA) – Član auto moto sportskog kluba Kotor Milan Jakšić obilježio je drugu trku brdskog šampionata Crne Gore Tara 2025.

Jakšić je, nakon što je bio najbrži i na treninzima, stazu Bajina Bašta – Kaluđerske bare, dužine 4.200 metara dva puta prevezao u vremenu četiri minuta, 37 sekundi i 98,3 stotinke.

On je Hondi sivik ostavio iza sebe Mila Malovića, člana AMK Podgorica rejsing tim sa 2,332 sekunde boljim vremenom.

Kao trećeplasirani u generalnom plasmanu završio je član AMSK Kotor Darko Ivanović, koji je za pobjednikom kasnio 6,933 sekundi.

Međunarodna brdska auta trka Tara 2025 se, pored Nacionalnog šampionata Crne Gore bodovala i za Centralno evropsku zonu, Nacionalni šampionat Srbije, Otvoreno prvenstvo Srbije i Prvenstvo starovremenskih vozila.

Na startu trke pojavilo se ukupno 107 trkača, od kojih se njih 40 iz devet crnogorskih klubova takmičilo za nacionalni brdski šampionat.

Obje vožnje završilo je njih 34.

Trku su zajedno organizovali Sportski auto i karting savez Srbije i Auto i karting savez Crne Gore.

