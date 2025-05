Mikulić u finalu EP, Mijač za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nemanja Mikulić plasirao se u finale seniorskog Evropskog prvenstva, a za bronzanu medalju u Jerevanu boriće se i Vladimir Mijač.

Mikulić je u kategoriji do 75 kilograma, u polufinalnom meču, pobijedio Betima Maljićija sa Kosova 1:0.

Prethodno je eliminisao Nika Sparera iz Švajcarske 6:0, Helmerunda Fon Platena iz Danske 4:1 i sredbrnog sa šampionata Evrope iz Zadra, Italijana Danijelea De Viva preglašavanjem 3:2.

Mikulića u subotnjem finalu očekuje Ernest Skaraputdinov iz Rusije.

Plasmanom u finale karatista Bijele osvojio je prvu seniorsku medalju na kontunentalnim šampionatima.

Mijač je na startu pojedinačnog nastupa u katama pobijedio Entonija Vua iz Švedske 39,7:39,4, u drugom Mariosa Lamprinosa Markesinisa iz Grčke 39,4 :37,6, dok je u četvrtfinalu poražen od Enesa Ozdemura iz Turske 42,6:40,8, koji ga je plasmanom u finale povukao u repasaž.

U nastavku takmičenja savladao je Senaida Veladžića iz Bosne i Hercegovine 39,6:38,8 i izborio borbu za medalju protiv Švajcarca Jukija Ujihare.

Od ostalih crnogorskih boraca Nemanja Jovović (preko 84) zaustavljen je u četvrtfinalu.

Eliminisani su i Mila Mraković, Milena Jovanović, Nikola Malović, Nađa Boričić i Jovana Stojanović.

